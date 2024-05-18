Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol atmayı başaramadı. İki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

18.05.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

76. dakikada topla buluşan İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda top direkten döndü.

79. dakikada gelişen İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla top az farkla auta çıktı.

90. dakikada Dal Varesanovic'in pasıyla defansın arkasına sarkan Akintola'nın şutunu kaleci Andreas Gianniotis kurtardı.

90+3. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Hajradinovic'in ortasında kaleci Tarık Çetin topu çeldi. Kaleciden dönen topu önüne alan Costa'nın şutunda meşin yuvarlak Tarık'tan sekip direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya (Dal Varesanovic dk. 77), Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri (Gustavo dk. 77), İbrahim Olawoyin, David Akintola, Adolfo Gaich

Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Azubuike Okechukwu, Mithat Pala, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye

Teknik Sorumlu: İlhan Palut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ben Quanes, Sadık Çiftpınar (Kenneth Omeruo dk. 83), Jackson Porozo, Gökhan Gül, Julien Ngoy (Oğulcan Çağlayan dk. 63), Aytaç Kara, Loret Sadiku, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Trazie Thomas Zai, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Sarı Kartlar: Altin Zeqiri, David Akintola, Gustavo (Çaykur Rizespor) Ben Quanes, Jackson Porozo, Loret Sadiku, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Rizespor, Rize, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement