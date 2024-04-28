Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Adolfo Gaich ve Olawoyin'in attığı gollere karşılık Rijad Bajic ve Garry Rodrigues'in golleriyle Ankaragücü beraberliği sağladı.

28.04.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Rijad Bajic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada Bajic'in pasında topla buluşan Chatzigiovannis'in ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

82. dakikada Efkan'ın ara pasında Chatzigiovannis'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Tarık'ta kaldı.

90+8. dakikada sol kanattan Pedrinio'nun kullandığı köşe atışında Garry Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 75), Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola (Gustavo dk. 75), Dal Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 68), Altin Zeqiri (Anıl Yaşar dk. 90+2), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 75)

Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mert Çetin, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci (Pedrinio dk. 61), Christian Bassogog, Alexis Flips (Garry Rodrigues dk. 87), Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas (Chatzigiovannis dk. 46), Ali Sowe (Rijad Bajic dk. 46)

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Hayrullah Bilazer, Ali Kaan Güneren, Federico Macheda

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Adolfo Gaich (dk. 25), Olawoyin (dk. 33) (Çaykur Rizespor), Rijad Bajic (dk. 60), Garry Rodrigues (dk. 90+8) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Muammer Sarıkaya, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Ali Sowe, Christian Bassogog, Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü) - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Rizespor, Trendyol, Çaykur, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:19 PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 22:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement