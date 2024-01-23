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Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü ve başkan İbrahim Turgut ile MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi. MKE Ankaragücü'ne Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verilirken, Çaykur Rizespor kulübüne ise Türkiye Kupası maçı sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildi. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut da aynı sebeple 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü\'ne para cezası
23.01.2024 - 16:47,
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü ve başkan İbrahim Turgut ile MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı. Buna göre, MKE Ankaragücü Kulübü'ne Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası; Çaykur Rizespor kulübüne de Türkiye Kupası maçı sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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