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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

05.02.2022 10:48
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 23 maç sonunda 22 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde Fransız golcü Loic Remy ile sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden lisansı çıkarılan Gedson Fernandes ve Eren Albayrak, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.

Rize temsilcisi son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesislerinde kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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