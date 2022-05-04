Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

04.05.2022 21:17
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 35 haftada 33 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.Sakatlıkları bulunan futbolcular Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı.


Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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