Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda topla teknik çalışma gerçekleştirdi.
Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular ise katılmadı.
Çaykur Rizespor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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