Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

13.07.2022 20:19
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp merkezinde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik çalışması ve çift kale maç ile günü tamamladı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Rizespor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika

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