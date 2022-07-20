Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

20.07.2022 20:05
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı fitness salonunda gerçekleşti. Günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleri ille başladı. Yapılan top kapmacanın ardından çift kale maç ile günü tamamladı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Rizespor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika

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