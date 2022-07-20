Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum 'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Son Dakika

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