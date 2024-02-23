Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor\'a 3-0 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık." dedi.
Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un maça istekli başladığını aktardı.
İlk yarıda korner karambolünden gol yediklerini anlatan Palut, "Ondan sonra ilk yarı boyunca oyun dengede gitti. Biz de gol yapabilecek pozisyonları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı oyuna bazı hamlelerle özellikle ofansif manada hareketlilik getirmeye çalıştıysak da bir şekilde bunun reaksiyonunu göremedik. Kaptırdığımız top ve bir penaltı sonrası da ortaya böyle bir skor çıktı. Maçın geneline baktığınız zaman biz de pozisyonlar bulduk fakat sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen bir rakip karşısında mağlup olduk." ifadelerini kullandı.
Palut, futbolcularının gerideyken reaksiyon gösteremediğine işaret ederek, "Günün en büyük sorunu bizim açımızdan, skorda gerideyken göstermemiz gereken reaksiyonu gösteremeyişimiz ya da eksik gösterişimizdir. Zorlarsanız, forse ederseniz her şeyi denersiniz. Ama bazen olmaz, skor alamazsınız. Bu normaldir ama bizde bu yoktu. Günün en azından benim adıma en çok düşünmem gereken, şapkamı önüme koymam gereken noktası bu idi. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
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