Çaykur Rizespor, Yunan oyuncu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan milli takımında da forma giyen 25 yaşındaki Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil mavi renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Giannis Papanikolaou, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.