Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

25.05.2022 08:42
Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 12 Ocak 2022'de Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi

Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
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Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Ocak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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