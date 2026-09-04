Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı için galibiyet sözü verdi - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı için galibiyet sözü verdi

Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı için galibiyet sözü verdi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül'de sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da futbolcu Emrecan Bulut, çok iyi bir takım olduklarını ve taraftarlarını galibiyetle sevindirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu Emrecan Bulut, çok iyi bir takım olduklarını söyledi.

Emrecan Bulut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Sahalarında da maç kazanmak istediklerini anlatan Emrecan, "Bu hafta güzel bir galibiyetle inşallah taraftarımızı sevindirmek, kendimizi de mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu, ligde oynadıkları 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatarak, "İçeride de maç kazanıp, buraya gelen takımların biraz daha zorlanmasını istiyoruz. Kendi evimizde daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Umarım pazartesi gününden itibaren başlarız ve güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Emrecan Bulut, takımın durumuyla ilgili, "Çok iyi bir takım olduk. Bizim kalitemizde çok az takım var ligde. Bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağız, ben buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı için galibiyet sözü verdi - Son Dakika

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