FIBA Kadınlar Euroleague'in dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Fransa'nın Bourges takımını 80-76 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Martina Fanfara (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)
ÇBK Mersin: Natasha Howard 29, Yvonne Anderson 20, Maria Araujo 5, Marine Johannes 7, Karlie Samuelson 8, Marine Fauthoux 9, Sinem Ataş, İlayda Güner 2
Borgues: Amy Okonkwo 7, Morgan Green 4, Pauline Astier 16, Kariata Diaby 18, Artemis Spanou 9, Ana Maria Filip 4, Laetitia Guapo 10, Alix Duchet 8
1. Periyot: 21-12 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 39-40 (Borgues lehine)
3. Periyot: 62-60 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Bourges'u Geçti - Son Dakika
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