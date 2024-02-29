ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza\'ya deplasmanda yenildi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi. İlk çeyreği önde tamamlayan Mersin, maçtan mağlup ayrıldı. Serinin 3. maçı ise 6 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

29.02.2024 00:01  Güncelleme: 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi.

İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisindeki ikinci karşılaşma, İspanya'da oynandı.

Maçın ilk çeyreğini 15-9 önde tamamlayan ÇBK Mersin, devreye de 30-27 önde girdi.

Üçüncü çeyreği, 45-39 geride kapatan Mersin ekibi, maçtan da 57-56 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tarafların seride birer galibiyeti bulunuyor.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Serinin 3. maçı ise 6 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

Kaynak: AA

Basketbol, Zaragoza, İspanya, Mersin, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 01:03:46. #1.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement