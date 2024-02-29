ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza\'ya deplasmanda yenildi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi.
İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisindeki ikinci karşılaşma, İspanya'da oynandı.
Maçın ilk çeyreğini 15-9 önde tamamlayan ÇBK Mersin, devreye de 30-27 önde girdi.
Üçüncü çeyreği, 45-39 geride kapatan Mersin ekibi, maçtan da 57-56 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tarafların seride birer galibiyeti bulunuyor.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Serinin 3. maçı ise 6 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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