ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı yenerek Final Four'a kaldı - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı yenerek Final Four'a kaldı

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza\'yı yenerek Final Four\'a kaldı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 86-63 yenerek Final Four'a yükseldi. Mersin temsilcisi, karşılaşmaya iyi başlayarak üstünlüğünü sürdürdü ve seriyi 2-1 öne geçti. ÇBK Mersin, Dörtlü Final'e taraftarının da desteğiyle adını yazdırdı.

06.03.2024 21:56  Güncelleme: 21:58
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 86-63 yenerek Final Four'a (Dörtlü Final) kaldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede, karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 23-11 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin, devreye 44-33 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin temsilcisi, son çeyreği 65-41 önde tamamladı. Son periyotta mücadeledeki üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 86-63 mağlup etti. Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen ÇBK Mersin, Dörtlü Final'e kaldı.

Seride 1-1 eşitlik vardı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Casademont Zaragoza'yı 79-62 yenerek seride 1-0 öne geçen ÇBK Mersin, deplasmandaki rövanş mücadelesinde ise rakibine 57-56 mağlup olmuştu. Seride 2 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği mücadelenin son maçında ÇBK Mersin, rakibini sahasında taraftarın da desteği ile 86-63 yendi. Karşılaşmayı 7 bin 920 taraftarın izlediği bildirildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Comelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Asena Yalçın, Melis Gülcan, Sinem Ataş 2

Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 8, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Geldof 2, Hermosa 2

1. Periyot: 23-11 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 44-33 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 65-41 (ÇBK Mersin lehine)

Diskalifiye: Mabrey (ÇBK Mersin)

Beş faul alanlar: Mavunga (ÇBK Mersin) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı yenerek Final Four'a kaldı - Son Dakika

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