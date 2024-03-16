Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 21, Araujo 10, Derin Yaya 9, Kahleah Copper 24, Asena Yalçın, Melis Gülcan 4, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 2, Meltem Avcı
Emlak Konut: Fitzgerald 2, Sehernaz Çidal 17, Smith 16, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 9, Gizem Mürüvet Uca 4, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 18, Jakobsone 5
1. Periyot: 25-13
Devre: 46-31
3. Periyot: 76-49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yendi. ?
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
Kadınlar 1. Ligi'nde final etabında oynadığı 2 maçı da kazanan Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ne yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzon'a geldi. Takım, Trabzon Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptıktan sonra kampa gireceği otele hareket etti. Otel önünde taraftarlar tarafından karşılanan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bazı futbolcular ise taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
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