SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Tallo
ÇBK MERSİN: Howard 23, Asena Yalçın 3, Anderson 18, Şevval Akalan, Aarujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Pelin Bilgiç 21
EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 3, Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Berfin Sertoğlu 13, Parks 10, Gueye 18
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 44-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'u 83-82 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zor Bir Maçla Geçti - Son Dakika
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