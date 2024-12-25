ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zor Bir Maçla Geçti - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zor Bir Maçla Geçti

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında oynanan maçta ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 83-82 mağlup etti. Maçın detayları arasında ilk periyotta 18-20, devrede 44-42 ve üçüncü periyotta 59-57'lik skorlar yer aldı.

25.12.2024 20:23  Güncelleme: 20:25
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Tallo

ÇBK MERSİN: Howard 23, Asena Yalçın 3, Anderson 18, Şevval Akalan, Aarujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Pelin Bilgiç 21

EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 3, Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Berfin Sertoğlu 13, Parks 10, Gueye 18

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'u 83-82 yendi.

Kaynak: DHA

Basketbol, Mersin, Güncel, Emlak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zor Bir Maçla Geçti - Son Dakika

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