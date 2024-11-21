ÇBK Mersin EuroLeague'de Namağlup Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ÇBK Mersin EuroLeague'de Namağlup Lider

ÇBK Mersin EuroLeague\'de Namağlup Lider

ÇBK Mersin, Zabiny Brno'yu 64-45 yenerek EuroLeague'deki namağlup liderliğini sürdürdü.

21.11.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar EuroLeague 5. haftasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 64-45'lik skorla geçen ÇBK Mersin, Avrupa'da namağlup liderliğini sürdürdü.

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny Brno takımına karşı deplasmanda oynadığı mücadelede 64-45'lik skorla kazanmayı bildi. Karşılaşmada 13 sayı atan Karlie Samuelson, 4 ribaund, 2 asist ve 15 verimlilik puanı ile maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Natasha Howard ise takım skoruna 21 sayı katkıda bulundu. ÇBK Mersin, aldığı bu galibiyetle Fransa temsilcisi Bourges, Yunan ekibi Olympiakos ve Çekya'dan Zabiny Brno'nun yer aldığı grupta 5 galibiyet ve 10 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Victor Lapena: "Rakibin tüm güçlü yönlerini durdurmayı başardık"

Başantrenör Victor Lapena, takımın durumundan memnun olduğunu belirtti. Zabiny Brno karşısında inanılmaz bir savunma yaptıklarını dile getiren Lapena, "Rakibin tüm güçlü yönlerini durdurmayı başardık. Oyuncularımız her şeyini ortaya koydu. İnanılmaz bir takım çabasıydı. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kayla Thornton ile daha fazla geçiş ve erken boş yutlarla oynamayı öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Iliana Rupert: "Savunmamızı sıkılaştırmayı başardık"

Oyunculardan Iliana Rupert de Zabiny Brno maçında galibiyete ulaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. İlk grup maçlarının sonunda namağlup olmanın kendileri için büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Rupert, "En iyi hücum oyunumuzu oynamadık ama maçın anahtarlarından biri olan savunmamızı sıkılaştırmayı başardık ve bunu iyi uyguladık. Şimdi Euroleague'in bu ilk etabında namağlup kalmak ve ileride kendimizi harika bir konuma getirmek için sadece bir maçımız kaldı" şeklinde konuştu.

ÇBK Mersin, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 24 Ekim'de OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Euroleague'de ise 27 Ekim'de Olympiakos ile Servet Tazegül Spor Salonunda karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

Basketbol, mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin EuroLeague'de Namağlup Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:09:59. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin EuroLeague'de Namağlup Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.