ÇBK Mersin, EuroLeague Yarı Finalinde Valencia Basket'i Geçti

SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Gintaras Maciulis, Ivana Ivanovic, Mihkel Manniste

VALENCİA BASKET: Mavunga 4, Fingall 8, Torrens 3, Romero 13, Fiebich 10, Carrera 8, Florez, Turner 2, Iagupova 4, Alexander 14

ÇBK MERSİN: Hoeard 16, Anderson 10, Fauthoux 10, Carleton 5, Araujo 5, Sinem Ataş, Rupert 8, Johannes 12, Diallo, Samuelson 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 32-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-50

Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final maçında ÇBK Mersin, İspanya ekibi Valencia Basket'İ 68-66 mağlup ederek finale yükseldi. ÇBK Mersin final maçında pazar günü saat 21.00'de ZVVZ USK Praha ile karşılaşacak. Valencia Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.