ÇBK Mersin, Galatasaray'a 71-69 Yenildi - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Galatasaray'a 71-69 Yenildi

ÇBK Mersin, Galatasaray\'a 71-69 Yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e mağlup oldu.

14.11.2024 21:19
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Antatıcı, Hasan Ok

ÇBK MERSİN: Howard 25, Anderson 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccovan 6, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Park 6, Derin Erdoğan, Holingsvort 13, Zandalasını 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik

1'İNCİ PERİYOT: 24-17

DEVRE: 42-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

5 FAUL: Anderson (ÇBK Mersin)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 71-69 kaybetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Galatasaray'a 71-69 Yenildi - Son Dakika

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