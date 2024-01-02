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ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 76-65 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Maçın salonu Ahmet Cömert'te oynandı ve hakemler Ali Serkan Emlek, Turgut Işık ve Barış Turgut görev yaptı. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9 ve Vanloo 16 sayıyla oynadı. ÇBK Mersin'de ise Williams 30 ve Mabrey 24 sayıyla öne çıktı.

ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring\'i mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi
02.01.2024 - 19:59,
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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9, Vanloo 16, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz, İnci Güçlü

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 30, Mabrey 24, Derin Yaya 3, Holingsvorth 2, Kiss 7, Melis Gülcan 4, Cornelius 4, Sinem Ataş 2, Meltem Avcı

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-37

3. Periyot: 52-54

Beş faulle çıkan: 38.06 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 76-65 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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