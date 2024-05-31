ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. - MERSİN
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