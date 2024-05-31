ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı

ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İspanyol koç Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Lapena daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

31.05.2024 16:50
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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