ÇBK Mersin Kulübü Başkanı: Mersin'de büyük bir basketbol organizasyonu gerçekleştirdik - Son Dakika
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ÇBK Mersin Kulübü Başkanı: Mersin'de büyük bir basketbol organizasyonu gerçekleştirdik

ÇBK Mersin Kulübü Başkanı: Mersin\'de büyük bir basketbol organizasyonu gerçekleştirdik

Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four Organizasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çevirgen, organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve Mersin'in Avrupa'ya tanıtıldığını belirtti. Ayrıca, tüm basketbolseverleri Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki maçlara davet etti.

16.04.2024 17:57
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Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four ile ilgili, "Dünya çapında çok büyük bir basketbol organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

ÇBK Mersin Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Mersin'de düzenlenen Kadınlar Euroleague Final Four Organizasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emeği geçen ve sponsorlara teşekkür eden Çevirgen, "Biz bu organizasyonu tamamen Mersinli vatandaşlarımızın desteğiyle, dışardan hiçbir organizasyon firması ile iş birliği yapmadan gerçekleştirdik. İlimizin imkanları dışında aldığımız tek yardım bütün süreçte yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Türkiye Basketbol Federasyonu'dur ki; onlar olmadan bu işin altından kalkabilmemiz mümkün değildi" diye konuştu.

"Avrupa'da Mersin için 'Turkish Miami' diyorlar"

Organizasyon sayesinde Mersin'i bütün Avrupa'ya layıkıyla tanıttıklarına inandığını ifade eden Çevirgen, sözlerine şöyle devam etti: "Bilinmesini isterim ki Avrupa'da Mersin için 'Turkish Miami' diyorlar. FIBA yönetimi bize uluslararası büyük organizasyonlara şehir olarak ev sahibi olabileceğimizi söylüyor. Sahil şeridimizin dünyaya örnek olduğunu, şehrin adını hiç duymayanlar, şehrin modernliğine şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Tüm bunların üstesinden gururla geldiğimiz bu büyük organizasyon sayesinde şehrimizin kazanımlarıdır. Sportif olarak istediğimiz başarıyı yaşatamadık şehrimize. 7 senelik bir kulüp için burada olmanın büyük başarı olduğunu bütün spor kamuoyu biliyor ama bizim için yeterli değil. Çukurova Mersin olarak FIBA'nın da gözünde bizzat onların ağzından duyduğumuz Avrupa'nın en önemli kadın basketbolu organizasyonlarından biri olabilmenin gururunu da yaşıyoruz. Mersin'de dünya çapında çok büyük bir basketbol organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdik."

"Tüm basketbolseverleri yanımızda görmek istiyoruz"

Final Four'da Avrupa üçüncülüğü maçında Mersinli sporseverlerin maça gösterdiği ilgisizliğe üzüldüğünü dile getiren Çevirgen, Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmada tüm basketbolseverleri yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

Turnuva içerisinde bazı olumsuzluklar yaşandığını, bazılarının karşı tarafın tahrik etmesinden, bazılarının da kendi hatalarından kaynaklandığını anlatan Çevirgen, "Şampiyon olan Fenerbahçe'yi tekrar kutluyorum. Sporsever ve vatansever olarak bizi tekrar gururlandırdılar. Sonuçta Çukurova Mersin olarak senelerdir Avrupa'nın en büyüğüyle mücadele etmenin, rakip olabilmenin gururunu duyuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin Kulübü Başkanı: Mersin'de büyük bir basketbol organizasyonu gerçekleştirdik - Son Dakika

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