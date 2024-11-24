Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman
ÇBK Mersin: Howard 15, Anderson 13, Thornton 8, Derin Yaya 2, Rupert 26, Asena Yalçın 2, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 2, McCowan 10
OGM Ormanspor: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Aokuso 6, Sissoko 16, Berger 17, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 24-20
Devre: 49-37
3. Periyot: 62-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u Yendi - Son Dakika
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