ÇBK Mersin, OGM Ormanspor\'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Seda Esen
OGM Ormanspor: Sutton 19, Gökşen Fitik 15, Onyenwere 25, Dantas 2, Esra Ural Topuz 6, Katanic 4, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 4
ÇBK Mersin: Mabrey 10, Derin Yaya, Copper 21, Araujo 12, Williams 14, Asena Yalçın 9, Sinem Ataş 14, Holingsvorth, Melis Gülcan, Meltem Avcı
1. Periyot: 18-19
Devre: 40-38
3. Periyot: 57-58
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk olduğu OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride 2. maç, 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bursaspor'dan Okan Derici ve Bilal Musa Şentürk'ün attığı gollerle Kırklarelispor galip geldi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 25-19, 25-20, 18-25, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 89 dakika sürdü.
Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Salon: TVF Cengiz Göllü, Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan, Setler: 25-23, 25-20, 25-20, Süre: 76 dakika (26, 24, 26).
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 91. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı; 'Fethiyespor'un üst liglerde olmasını diliyorum' dedi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan bazı oyuncular yer almadı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.
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