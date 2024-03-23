ÇBK Mersin, OGM Ormanspor\'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti

Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.