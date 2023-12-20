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ÇBK Mersin, Villeneuve'ye mağlup oldu - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Villeneuve'ye mağlup oldu

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10'ncu haftasında sahasında konuk ettiği Villeneuve'ye 70-54 mağlup oldu.

ÇBK Mersin, Villeneuve\'ye mağlup oldu
20.12.2023 - 21:31,
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Ivana Ivanovic, Maden Lucic

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Williams 10, Kiss 3, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 2, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth, Meltem Acvi, Iagupova 2

VİLLENEUVE: Zellous 9, Smalls 8, Gueye 7, Heriaud 4, Diaby 11, Burke 19, Salaun 12, Mbaka

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 34-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-52

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10'ncu haftasında sahasında konuk ettiği Villeneuve'ye 70-54 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
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