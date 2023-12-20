ÇBK Mersin, Villeneuve\'ye mağlup oldu

19:56 • •
19:46 • •
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Ivana Ivanovic, Maden Lucic
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Williams 10, Kiss 3, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 2, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth, Meltem Acvi, Iagupova 2
VİLLENEUVE: Zellous 9, Smalls 8, Gueye 7, Heriaud 4, Diaby 11, Burke 19, Salaun 12, Mbaka
1'İNCİ PERİYOT: 19-18
DEVRE: 34-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-52
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10'ncu haftasında sahasında konuk ettiği Villeneuve'ye 70-54 mağlup oldu.
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