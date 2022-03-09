ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 kulvarda da şampiyonluğa odaklandı - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sezon mücadele ettiği Süper Lig, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 3 kupayı da kazanmak istiyor.

Sezona 3 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Mersin ekibi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamasının ardından tur karşılaşmalarında sırasıyla İspanyol ekibi Lointek Gernika'yı, Fransa takımı Flammes Carolo'yu ve Ukrayna temsilcisi Prometey'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yoluna kayıpsız ediyor ediyor.

Mersin ekibi, 22-26 Mart'ta ev sahipliği yapacağı Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'na da katılmaya hak kazanan takımlar arasında bulunuyor.

Tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla ilerleyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sezonu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Aziz Akkaya: "Avrupa'da ilk 3'ün içerisindeyiz"

Başantrenör Aziz Akkaya, AA muhabirine, Mersin ekibinin sezona 3 kupa hedefiyle giriş yaptığını söyledi.

Ligde yollarına devam ettiklerini anlatan Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Akkaya, takımda morallerin yüksek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Organizasyon olarak Avrupa'da gerçekten ilk 3'ün içerisindeyiz diyebiliriz ama basketbol olarak henüz olarak oralara gelemedik. Basketbolumuzu organizasyon seviyesine çıkarırsak bütün kupaları kazanabiliriz gerçekten. Tabi ki zor. Kolay değil. Kazanmak için oynamak lazım. Bunun için çalışıyoruz. Bütün amacımız kupaları kazanmak. Takımın gerçekten kimyası güzel. Oyuncular oynamak ve kazanmak istiyor çünkü buraya geliş amaçları bu. Bu oyuncuları hedefi olmayan bir takıma getiremezsiniz."

Tüm kulvarda şampiyonluğa odaklandıklarını aktaran Akkaya, "Seyirci desteği çok önemli. Seyircinin desteğini bırakmaması lazım. Kadın basketbolunda seyirci motivasyonu gerçekten çok önemli. Mersin halkı zaten takımına sahip çıktı. Bundan sonraki tek amacımız tarafın bizi eksik bırakmaması." diye konuştu.

Takım kaptanı Esra: "Bütün şampiyonlukları kazanmak istiyoruz"

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da 3 kulvarda da hedefledikleri yolda devam ettiklerini dile getirdi.

Her maça şampiyonluk hayaliyle inancıyla çıktıklarını anlatan Esra, "Bence gerçekten kadro olarak bütün takımlardan üstünüz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama kazanacağımıza inanıyorum. Bizim bu seneki hedefimiz, katıldığımız 3 kulvarda da bütün şampiyonlukları kazanmak istiyoruz. Şampiyonluktan başka bir hedefimiz yok. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyun kurucu Asena Yalçın da takım olarak iyi bir ritim yakaladıklarını belirterek, Mersin'e 3 kulvarda da şampiyonluk kupalarını getirmeye odaklandıklarını ifade etti.