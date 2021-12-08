ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı transfer etti

Açıklamada, Türkiye 'de son olarak Fenerbahçe Safiport'ta ter döken ABD'li Thomas'a, Mersin ekibinin forması altında başarılar dilendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu oyun kurucu Thomas, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics, Atlanta Dream ve Connecticut Sun formalarını giydi.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!