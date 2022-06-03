ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Emre Vatansever ile anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine Emre Vatansever getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce A Milli Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray ve Seattle Storm'da görev alan Vatansever, asistan koçluğunu yaptığı Chicago Sky ile 2021'de Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşadı.

Emre Vatansever, WNBA'de sezonun tamamlanmasının ardından takıma katılacak.