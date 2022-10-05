ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu tanıtıldı

05.10.2022 12:46

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü, iş insanları ve takımın oyuncuları katıldı.

Vali Pehlivan, toplantıda, takımın kısa sürede hem tesisleşme hem de liglerde başarı konusunda önemli gelişme gösterdiğini söyledi.

Yeni sezon öncesi böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Pehlivan, "Hedef belli, şampiyonluk. 'O sene bu sene' anlayışıyla yola çıkan bir takımımız var. Buna yürekten inanan oyuncular, teknik heyet ve kulüp başkanı, bu takıma gönül veren kıymetli Mersinliler var. Çıkılacak bu yeni yolda hep birlikte inanıyoruz ki Mersin'imizi, hepimizi gururlandırmaya devam edecekler." diye konuştu.

Pehlivan, yeni sezonda Mersin temsilcisine başarı diledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de takımın kısa sürede elde ettiği başarıların küçümsenemeyeceğini belirterek, bu sezon hedeflerinin büyük olduğunu aktardı.

Özyiğit, başarıda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl dünyanın en iyi basketbolcularını transfer etme başarısını gösterdik. ÇBK'nin büyümesi, başarılar elde etmesi Mersin'imize her alanda katkı sunması bizleri gururlandırıyor. Hep birlikte kulübümüze sahip çıkmalıyız. Bu yıl Mersin'e 4 kupa getirmek için önümüzde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Kulübün genel koordinatörü Ender Ünlü ve iletişim danışmanı Didem Yapar'ın sunum yaptığı toplantıda, yeni sezonda mücadele edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları tanıtıldı.

YORUMLAR
500
Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası
Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin Yenişehir, basketbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:28 Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement