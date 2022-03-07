ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı

07.03.2022 14:27
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'e konuk olacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde başladı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, takım kadrosunun şampiyonluk için oluşturulduğunu aktardı.

Avrupa Kupası'nı kazanmak istediklerini belirten Akkaya, "Rakibimizin kim olduğu hiç önemli değil. Yeter ki kendi basketbolumuzu oynayalım, tempomuzu yakalayalım. İkinci maçı Mersin'de oynayacağız. Turu geçen taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mersin Yenişehir, basketbol, Fransa, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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