"5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı - Son Dakika
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"5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı

29.09.2022 21:20
"5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın ilk maçında Nesibe Aydın ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Maçta rakibi karşısındaki üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-60 yendi.

Günün ikinci maçında ise ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile BOTAŞ karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta son periyotta etkili oyun çıkaran Mersin ekibi rakibini 75-72 yendi.

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nde Tiffany Hayes 17, Temi Fagbenle 12 sayıyla skora katkı sundu.

Turnuvada yarın BOTAŞ - Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Nesibe Aydın-ÇBK Yenişehir Belediyesi maçları oynanacak.

Maçların taraftarlara açık olacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor '5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nın ilk gün maçları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı - Son Dakika
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