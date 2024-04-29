ÇBK Mersin Yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'e teşekkür etti

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ÇBK Mersin Yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya gelerek, Mersin'in ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'a ve spora, sporcuya olan desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ÇBK'nın, Mersin'i Avrupa'da söz ettirdiğine vurgu yaparak, "Sportif mücadele olarak da hakikaten çok güzel, disiplinli, organize bir kulüp olarak güzel işler başarıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz. Şehrimize de renk katıyorsunuz. Sportif faaliyet olarak değer katıyorsunuz ve Mersin'in tanıtımına katkı sunduğunuz gibi Mersin'de yaşayan insanlara da ayrı bir keyif katıyorsunuz, daha zengin bir yaşam sağlıyorsunuz" dedi.

"Umut ediyorum ki daha güzel başarıların altına imza atarsınız"

ÇBK Mersin'in maçlarına katılım sağladığından ve son olarak da FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'u izlemeye gittiğinden bahseden Seçer, "Müsabakalar çok renkli oluyor ve salonun atmosferi de güzel oluyor. En çok hoşuma giden de orada, tribünlerde kadın ve çocuk ağırlıklı seyircilerin olması. Bunu önemsiyorum. Umut ediyorum ki daha güzel başarıların altına imza atarsınız. Hem takım olarak değerinize değer katarsınız hem de Mersin'e değer katarsınız" diye konuştu.

ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen de kentte oynanan FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'dan sonra bütün FIBA'nın kendilerine teşekkür mektubu yazdığından bahsederek, "Diyorlar ki; 'Mersin sahilini bence bütün Avrupa örnek almalı. Bu kadar halkın piknik yaptığı, spor yaptığı, belediyenin oraya koyduğu imkanları bütün Avrupa örnek almalı' dediler" diye aktarması üzerine de Seçer, "Şehirler öyle tanınıyor. Bu tip turnuvalarda insanlar geliyor. İlk kez geliyor ve gittiği yerde anlatıyor. Öyle tanıyorsunuz" dedi ve sporun şehrin tanıtımına da katkı sunmasından söz etti.

ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu ise "Final Four'a katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Spora yapılan olumlu yatırımların mutlaka geri döneceğine inanıyorum" dedi. - MERSİN