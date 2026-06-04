Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na Dönüyor

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası\'na Dönüyor
04.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çek Cumhuriyeti, 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Kadroda deneyimli Soucek var.

2006'dan beri Dünya Kupası'na ilk kez katılan Çek Cumhuriyet kadrosunda West Ham'in orta saha oyuncusu Tomas Soucek de var.

Otuz bir yaşındaki Soucek, 89 maçla baş antrenör Miroslav Koubek tarafından takıma seçilen en deneyimli oyuncu.

Kadroda Vladimir Coufal (Hoffenheim) ve defans oyuncusu Ladislav Krejci (Wolves) de yer alıyor.

On yedi yaşındaki Sparta Prag orta saha oyuncusu Hugo Sochurek kadronun en genç ismi.

Takımda Çek liginin şampiyonu Slavia Prag'dan toplam 10 oyuncu yer alacak.

Çekler A Grubu'nda ilk maçını Güney Kore'ye karşı 12 Haziran'da Guadalajara'da oynayacak.

18 Haziran'da Atlanta'da Güney Afrika ile karşılaşacaklar. Bir hafta sonra Mexico City'de Meksika ile karşı karşıya gelecekler.

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha oyuncuları: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Aleksandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Vikinsky) Torya Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Çek Cumhuriyeti, Hamster Coin, Güney Afrika, Güney Kore, Sonora, Futbol, Dünya, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:41:36. #7.13#
SON DAKİKA: Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası'na Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.