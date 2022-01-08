Üye Girişi
Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika

Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı

08.01.2022 18:15
Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı

Avusturalya Açık Tenis turnuvası için Avustralya'nın Melbourne şehrine gelen Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avusturalya'dan ayrıldı.

Avusturalya Açık Tenis turnuvası için Avustralya'nın Melbourne şehrine gelen Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avusturalya'dan ayrıldı.

Dünya sıralamasında çiftlerde 81. sırada yer alan Çek tenisçi Renata Voracova (38) Avusturalya Açık tenis turnuvasına katılmak için geldiği Melbourne şehrinde Covid-19 aşısı olmaması ve bu nedenle ülkeye giriş rejimine uymadığı gerekçesiyle dün bir otelde karantinaya alındıktan sonra vizesinin iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye sonucunu beklemeden Avusturalya'dan ayrıldı. Çek tenisçi Renata Voracova'nın yerel saate göre bu gece geç saatlerde Duabi'ye giden bir uçak ile Avusturalya'dan ayrıldığı bildirildi.

"Bir hafta antrenman yapmadan burada durmamın bir anlamı yok"

Dün akşam karantinaya alındığı otelden Çek basınına konuşan Renata Voracova yaptığı açıklamada, "Melbourne'de pasaport kontrolünden geçerken herhangi bir sorun yaşamadım. Onlara vizemle beraber hastalık geçirdiğime dair aşı muafiyet belgemi gösterdim ve çok beklemeden ülkeye giriş yaptım. Zaten turnuvanın organizatörleri de bu belgenin yeterli olduğunu söylemişlerdi. Ülkeye giriş yaptım ve hatta bir maç oynadım. Sonrasında bir hafta karantinada kalmam gerektiğini bildirdiler ve beni otele yerleştirdiler. Bir hafta antrenman yapmadan burada durmamın bir anlamı yok. Bir hafta sonra ve hatta bir maç oynadıktan sonra bu kararın alınmasının sebebi olarak turnuvanın favorisi olan Novak Djokovic'e uygulananlar sebebiyle bana da aynı şeyi uygulamak olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Burada kalmak hapishanede kalıyormuş hissi veriyor"

Karantinaya alındığı otel hakkında da konuşan Renata Voracova, "Burası bir pansiyon gibi. Her yerde güvenlik var ve beni kontrol ediyorlar. Pencereyi açmam mümkün değil. Pencerenin altında bile güvenlik görevlisi bekliyor. Sanırım pencereden atlayıp kaçacağımı düşünüyorlar. Ana caddeye bakan bir pencerem yok ve Djokovic hayranlarını göremiyorum, sadece seslerini duyabiliyorum. Fakat yağmura rağmen çok sayıda olduklarını anlayabiliyorum" diye konuştu.

"Djokovic umarım başarılı olur"

Dünyanın bir numarası olan Novak Djokovic ile ilgili de konuşan Renata Voracova, "Sanırım ona uygulananlar nedeniyle benim vizemi iptal ettiler. Bizler sporcuyuz, kulis faaliyetlerinin piyonu olamayız. Kuralları okuduk, istisna için uzun süre uğraştık ve bunu başardık fakat şimdi bunlar yaşanıyor. Ben beklemek istemiyorum fakat Djokovic'e Pazartesi günkü mahkemesinde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - PRAG

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Avustralya, Tenis, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 18:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement