Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu - Son Dakika
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1\'de foto muhabiri oldu
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Motor sporları ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle tanınan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabiri olarak görev aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Macaristan Grand Prix’sinde, pistteki rekabetin yanı sıra padok alanında alışılmadık bir olay yaşandı. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yarış hafta sonunu protokol üyesi olarak değil, FIA akreditasyonuna sahip resmi bir foto muhabiri olarak takip etti.

ÇEKYA CUMHURBAŞKANI, FOTO MUHABİRİ OLDU

Uzun yıllardır sürdürdüğü hobi fotoğrafçılığı tutkusu doğrultusunda Hungaroring’e gelen 64 yaşındaki Çek lider, tam donanımlı ekipmanlarıyla objektifinin başına geçti. Pavel’e pistte ünlü Çek Formula 1 fotoğrafçısı Jiri Krenek eşlik etti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Görüntü: TRT Spor

MACARİSTAN BAŞBAKANI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Pistte Petr Pavel ile karşılaşan Macaristan Başbaşkanı Peter Magyar, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Pavel ile çekilen fotoğrafını yayımlayan Magyar, paylaştığı notta "Bugün Hungaroring pistinde karşılaştığım bu fotoğrafçının kim olduğunu biliyor musunuz? Bu, Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Petr Pavel; hobi fotoğrafçısı olarak özel bir ziyarette bulunuyor.'' ifadelerini kullandı. 

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

İLK DENEYİMİ DEĞİL

Eski NATO Askeri Komitesi Başkanı da olan Çekya Cumhurbaşkanı Pavel’in bu deneyimi ilk değil. Pavel, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen efsanevi Le Mans 24 Saat Yarışı’nı da yine fotoğrafçı kimliğiyle takip etmişti. Pavel daha önce de Brno'daki MotoGP ve Dünya Superbike yarışlarının yanı sıra ABD'deki NASCAR organizasyonunu ve Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi'ni de objektifiyle ölümsüzleştirmişti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Görüntü: TRT Spor

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Formula 1, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu - Son Dakika
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