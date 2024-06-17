Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek: Portekiz'e Karşı Takım Oyunuyla Galip Gelme Şansımız Var

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Çekya'nın teknik direktörü Ivan Hasek, ilk maçta Portekiz'in yıldızlarına karşı takım oyunuyla galip gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta düzenlenen basın toplantısına katılan Hasek, "Portekizli oyuncular dünya çapında çok ünlü ve popüler. Biz o kadar ünlü değiliz. Portekiz'in yıldızlarına karşı takım oyunu sergilememiz gerek. Başarılı olmak için tek şansımız bu. Topla oynamazsak, sadece defans yaparsak kazanma şansımız olmaz ve başımızı öne eğip sahayı terk ederiz." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Hasek, "Portekiz takımına baktığınızda en iyi kulüplerde oynayan yıldız oyuncuların olduğunu görüyorsunuz. Portekiz, Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden biri. Bu maça favori olarak çıkmıyoruz ama kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu kaydeden 60 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo'ya karşı oynamanın hayatınızın geri kalanında hatırlayacağınız bir şey olduğu açık. Maçtan sonra birbirimize sadece Ronaldo'ya karşı oynadığımızı değil, Ronaldo'yu yendiğimizi söylemememizi isterim. Bu, oyuncular için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Çekya ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu'nda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.