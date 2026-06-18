Stat: Atlanta
Hakemler: Tori Penso, Brooke Mayo, Katie Nesbitt (Amerika Birleşik Devletleri)
Çekya: Kovar, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Darida (Dk. 55 Sulc), Sadilek (Dk. 67 Soucek), Sojka (Dk. 55 Zeleny), Cerv (Dk. 78 Zima), Schick, Hlozek (Dk. 67 Provod)
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams (Dk. 46 Mofokeng), Maseko (Dk. 85 Sebelebele), Rayners (Dk. 66 Makgopa), Appollis
Goller: Dk. 6 Sadilek (Çekya), Dk. 83 Mokoena (Güney Afrika)
Sarı kartlar: Dk. 33 Mokoena, Dk. 40 Mbatha (Güney Afrika), Dk. 75 Krejci (Çekya)
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasındaki Çekya-Güney Afrika maçı, 1-1 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Çekya ve Güney Afrika 1-1 Berabere - Son Dakika
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