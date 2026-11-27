Manisa Celal Bayar Üniversitesi Karate Takımı, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti. Bireysel kategoride Türkiye ikinciliğine ulaşan Beyza Nur Akgülü ile kadın kumite takımı Türkiye üçüncülüğünü kazanırken, MCBÜ ekibi 2027 Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katılma hakkını da elde etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Karate Takımı, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'ndan iki önemli dereceyle ayrıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden MCBÜ sporcuları, bireysel ve takım kategorilerinde kürsüye çıkmayı başardı.

Avrupa ikincisi Beyza Nur Akgülü, şampiyonada 55 kilogram kumite kategorisinde gösterdiği başarılı performansla finale yükseldi. Akgülü, final müsabakasını tamamlayarak Türkiye ikinciliğini kazandı.

Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar

Son Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden MCBÜ Kadın Kumite Takımı, Türkiye üçüncülüğünü de kazandı. Kübra Yazıcı, Beyza Nur Akgülü, Elif Güneş ve Büşra Yazıcı'dan oluşan takım, bu derecesiyle 2027 yılında İspanya'da yapılacak Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

MCBÜ yönetimi, başarıya imza atan sporcuları kutladı; takım sorumlusu Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ile antrenörler Muhammed Yerlikaya ve Esin Şahin'e katkılarından ötürü teşekkür etti.