Çelik\'ten Galibiyet Vurgusu

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi SK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen galibiyetin hedefe giden yolda büyük önem taşıdığını söyledi.

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi SK'nın son haftalarda yükselen bir performans sergilediğini belirterek, bu nedenle maça son derece ciddi ve detaylı bir hazırlık süreciyle çıktıklarını ifade etti. Yapılan analizlerde rakibin savunma arkasına koşular ve uzun toplarla etkili olmayı planladığını öngördüklerini vurgulayan Çelik, bu planı bozmak adına takım halinde mesafeleri doğru ayarlayarak ve yakın savunma anlayışıyla sahaya çıktıklarını kaydetti.

Topa sahip olunan anlarda ise oyunun yönünü hızlı değiştirerek ve sabırlı pas organizasyonlarıyla üstünlük kurmaya çalıştıklarını belirten Çelik, maçın büyük bölümünde bu planı sahaya doğru şekilde yansıttıklarını dile getirdi.

Önceki haftalara kıyasla daha fazla topa sahip olduklarını ve daha organize bir oyun sergilediklerini söyleyen Ramazan Çelik, kritik anlarda kalite farkını ortaya koyan oyuncular sayesinde sonuca gitmeyi başardıklarını ifade etti. Oyun kalitesindeki artışın, takımın özgüvenini de yükselttiğini vurguladı.

Başarının sürdürülebilir olması için kazanmaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığını belirten Çelik, kulüp başkanı ve yönetim kuruluna, şehrin iş insanlarına ve büyüklerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ayrıca büyük Kütahyaspor taraftarına ve Kütahya halkına özel bir teşekkür gönderen Çelik, taraftarın desteğinin takıma güç verdiğini belirterek, "Biz bu yolda birlikte yürüyoruz. Çünkü biz kalpten beraberiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA