Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.
NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.
Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.
Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Gilgeous-Alexander'dan 36 sayı
Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-93 yendi.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı atarken Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 20 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar
Memphis Grizzlies- New Orleans Pelicans: 120-109
Brooklyn Nets- Orlando Magic: 100-123
Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 93-92
Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138
Indiana Pacers- Detroit Pistons: 106-130
Miami Heat- Toronto Raptors: 121-111
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101
Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 115-106
Son Dakika › Spor › Celtics Art Arda 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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