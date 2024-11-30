Celtics Art Arda 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Celtics Art Arda 7. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yenerek NBA'de art arda 7. galibiyetini elde etti.

30.11.2024 11:18
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gilgeous-Alexander'dan 36 sayı

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-93 yendi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı atarken Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 20 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies- New Orleans Pelicans: 120-109

Brooklyn Nets- Orlando Magic: 100-123

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 93-92

Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138

Indiana Pacers- Detroit Pistons: 106-130

Miami Heat- Toronto Raptors: 121-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101

Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 115-106

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celtics Art Arda 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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