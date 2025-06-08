Çek savunmacıya ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Çekya medyasında yer alan haberlere göre Celustka'a yeni sezon öncesi FC Slovacko, SK Artis Brno ve FC Zlin'in teklif sunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Tomas Celustka ile aynı kulüpte forma giymek istediği ve kendisiyle birlikte kardeşinin de transfer edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Son Dakika › Spor › Celustka Bodrum FK'dan Ayrıldı - Son Dakika
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