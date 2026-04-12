Cem Kaya'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi
12.04.2026 11:13
Milli boksör Cem Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli boksör Cem Kaya, 3 kez çeyrek finalde elendiği Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bu kez altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Babası, amcaları ve halaları bir dönem milli boksör olan 23 yaşındaki Cem Kaya'nın 4 kardeşi de aktif boks kariyerini sürdürüyor. Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör, katıldığı bir dünya ile 3 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde elendi.

Cem, 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda bu kez kürsüye çıkarak talihsizliğini yenmeyi hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Cem, organizasyona günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli boksör Cem Kaya, AA muhabirine, boksör bir ailede dünyaya geldiğini söyledi. Çok küçük yaşlarda ringe çıktığını dile getiren Cem, babası Bülent, amcaları Savaş, Ulaş, Yetiş ve Barış ile halaları Nehir ve Yağmur Kaya'nın bir dönem milli sporcu olarak ringlere çıktığını anlattı.

Babasının aynı zamanda antrenörü olduğuna işaret eden Cem, "Kardeşlerim Ege, Şamil, Nisa ve Baybars Kaya da aktif olarak boks yapıyor. Türkiye şampiyonu milli sporcudurlar. Doğar doğmaz ringe atılırız. Ailemizde 50'ye yakın milli sporcu var. Yıldızlarda, üst miniklerde, milli takımlarda dövüşen kardeşlerim var. Büyüklerimizden görerek başladık. Küçükken bizi götürürlerdi. Biz de heves ettik, katıldık." diye konuştu.

Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu vurgulayan Cem, "Baktım ki bende de bir gelecek var, ondan sonra devam ettim. Çok şükür buralardayız. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 71 kiloda dövüşüyorum." ifadesini kullandı.

"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluğumu almak"

Cem Kaya, boksta 13 yılı geride bıraktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"7 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası şampiyonalarda daha önce madalya alamadım. Hep hevesim kursağımda kaldı. 4 kez çeyrek finalde kaybettim. Hedefim oraya çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalyamı, şampiyonluğumu almak. Hep kıl payı gitti. Ona göre çalışmalarımı sürdürüyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten milli sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Asıl hedefinin olimpiyat madalyası olduğunun altını çizen Cem, "Bu, boksa başlayan her çocuğun hayalidir. Hedefim, olimpiyatlara katılıp madalya almak. Allah'ın izniyle takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Her zaman hedefimiz ülkemizi ilk sıralara taşımak. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Advertisement
