Cem ve Altuğ, Avustralya Açık Elemeleri'nde korta çıkıyor

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinde, geçtiğimiz sene kariyer en iyilerini yakalayan milli sporcular Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek Türkiye'yi temsil edecek.

Klasmanın 154. basamağında bulunan milli sporcu Cem İlkel, Avustralya Açık eleme ilk turunda dünya 166 numarası Fransız raket Enzo Couacaud ile eşleşti. İlkel ve Couacaud 2021'de ATP Challenger turnuvası Split 2'de karşılaşmış ve kazanan Cem İlkel olmuştu.

Dünya 164 numarasında bulunan milli sporcu Altuğ Çelikbilek, eleme ilk turda klasmanın 141. basamağında bulunan dünya eski 67 numarası Amerikalı raket Ernesto Escobedo ile eşleşti. Çelikbilek-Escobedo kariyerlerinde ilk kez karşılaşacaklar.

Karşılaşmalar 11 Ocak Salı günü TSİ 2.00'de gerçekleşecek. Cem İlkel-Enzo Couacaud karşılaşması Kort 3'te, Çelikbilek-Escobedo Avustralya Açık eleme ilk tur karşılaşması ise Kort 17'de gerçekleşecek. - İSTANBUL