Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonalarında 6 Altın Madalya Kazandı

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Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakalarında Kayserili sporcu Cemre Ateş, 6 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakaları 2-3 Nisan tarihlerinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Müsabakalara Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü adına katılan Cemre Ateş, gösterdiği performans ile adeta altın madalyalara ambargo koydu.Başarılı sporcu yarışmalara katıldığı 50 metre serbest stil S11 kategorisinde, 100 metre serbest stil S11 kategorisinde, 400 metre serbest stil S11 kategorisinde, 100 metre sırtüstü stil S11 kategorisinde, 100 metre kelebek stil S11 kategorisinde, 200 metre Ferdi karışık stil S11 kategorisinde ve 100 metre kurbağalama stil S11 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılı sporcu ve antrenörü Ahmet Eskalen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ