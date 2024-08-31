Cengiz Aksu, İstanbul'da düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Spor

İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda erkeklerde Cengiz Aksu şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda erkekler finalinde Cengiz Aksu ile Koray Kırcı karşılaştı.

Cengiz, rakibini 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporculara kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz takdim etti.