Cengiz Arslan Yarı Finalde Elendi

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan ilk maçında Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla, ikinci maçında ise Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3 yendi ve yarı finale yükseldi. Arslan yarı finalde Gürcü Luri Lomadze ile karşılaştı ancak maçı 3-2 kaybetti. Avrupa şampiyonalarında 2019 yılında gümüş madalya kazanan Cengiz Arslan, yarın akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak.