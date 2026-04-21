Cengiz Arslan Yarı Finalde Elendi

21.04.2026 19:20
Cengiz Arslan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Gürcü rakibine 3-2 yenildi.

MİLLİ güreşçi Cengiz Arslan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo grekoromen yarı finalinde Gürcü Luri Lomadze'ye 3-2 yenildi. Arslan, yarın akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan ilk maçında Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla, ikinci maçında ise Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3 yendi ve yarı finale yükseldi. Arslan yarı finalde Gürcü Luri Lomadze ile karşılaştı ancak maçı 3-2 kaybetti. Avrupa şampiyonalarında 2019 yılında gümüş madalya kazanan Cengiz Arslan, yarın akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: DHA

Advertisement
