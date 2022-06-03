Türkiye-Faroe Adaları maçına doğru - Cengiz Ünder

A Milli Futbol Takımı'nın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Cengiz Ünder, yarın Faroe Adaları ile oynayacakları UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten milli futbolcu, "Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Bizim tek hedefimiz, 4 maçı da kazanmak. Herkesin de hedefinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. İç saha ve deplasman, hepsini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Cengiz Ünder, Burak Yılmaz'ın milli takıma vedasıyla ilgili gelen bir soruya, "Burak ağabey uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş bir kişi, bizim için çok önemliydi, bizim kaptanımızdı. Onun gidişine hepimiz çok üzüldük ama artık yeni bir dönem başlıyor. Genç bir takımız, herkesin farklı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları hep birlikte üstlenerek en iyi yerlere gelmek istiyoruz." cevabını verdi.

Fransa ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya'da geçirdiği sezonu da değerlendiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Benim için her şey bu sezon çok güzel geçti. Çok iyi futbol oynadım ve kendimi çok iyi durumda görüyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve özellikle milli takımda da iyi oynadığımı düşünüyorum. Asla bu bana yetmiyor. Her zaman kendime daha üst hedefler koyuyorum. Şu an tek önceliğim milli takımda 4 maçı iyi geçirmek. Uzun vadede de çok iyi bir takım haline gelmek. Bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum. Şu an hazır olmasak da ilerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

Milli futbolcu, Avrupa'da oynamanın futboluna büyük katkı sağladığını aktararak, "Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım, Başakşehir'den Roma'ya gitmek hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Çok özel senelerim geçti. Her zaman Avrupa hayalim vardı, şu an Avrupa'da oynuyorum. Umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. En büyük hayallerimden biri Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim. Üç ülkede oynadım, her yerde farklı şeyler öğrendim. İtalya'da taktiksel, İngiltere'de fiziksel, Fransa'da daha güçlü bir oyun olarak... Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda daha tecrübeli bir oyuncuyum, bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım bir sonraki sene daha iyi olur. Çünkü artık her şeyi öğrendim. Kendimi artık eskisinden daha güçlü hissediyorum." ifadelerini kullandı.