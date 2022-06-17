Cenk İldem: "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
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Cenk İldem: "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum"

17.06.2022 12:23
Cenk İldem: "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum"

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya almak istediğini söyledi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya almak istediğini söyledi.

İstanbul'un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Spor Akademisi'nin hizmete giren yeni tesisini gezen Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, Şile Belediyesi'nin güreş alanında güzel hizmetleri olduğunu belirterek, "Burada her sene yapılan yağlı güreşlerinde bu yıl altın kemer de verilecek. Şile yaz dönemlerinde kalabalık oluyor, ben de dönem dönem geliyorum. Spor Akademisi'ne ait tesisler halk için çok iyi olmuş" dedi.

Güreşçiler, şampiyonalar öncesi kampa girdi

2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları öncesi milli takımın Sarıyer'de kampa girdiğini aktaran İldem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Akdeniz Oyunları ve İtalya'da yapılacak turnuvalar için şu anda Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kamptayız. Bir takımı 21 Haziran'da İtalya'ya göndereceğiz, 24 Haziran'da da Akdeniz Oyunları'na gideceğiz, bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Akdeniz Oyunları'na as kadrodan 3 kişi eksik gidiyoruz. Dünya Şampiyonası'na az bir zaman kaldı ve o sporcularımızı dinlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bol madalyalı turnuva geçireceğimize inanıyorum"

Güreşte yeni ve iyi bir ekibe sahip olduklarını söyleyen Antrenör İldem, "Biz milli takım olarak geniş bir kadroya sahibiz. Diğer partner arkadaşlarımız da çok iyiler. Akdeniz Oyunları'na iyi bir takımla gidiyoruz, orada altın madalya alacağımıza inanıyorum. Şeref Eroğlu başkanlığında yeni bir teknik ekibiz. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalyamız vardı. Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıları kazanmak için aralıksız devam ediyoruz. Yunus Emre Başar ve Rıza Kayaalp Akdeniz Oyunları'nda güreşmeyecekler ama Rıza'nın alternatifi Osman Yıldırım da çok iyi bir sporcu. 77 kiloda Ahmet Yılmaz var, diğer takımımız aynı kalacak. Güzel maçlar olacağına inanıyorum. Güreş olarak devamlı madalyaları kazanıyoruz ve en çok madalyayı getiren branşız, bunu korumak için oraya gidiyoruz. Bol madalyalı turnuva geçireceğimize inanıyorum, destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cenk İldem: Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum
Cenk İldem: Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum

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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cenk İldem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk İldem: 'Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum' - Son Dakika

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