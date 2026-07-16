Cenk Özkaçar, Trabzonspor\'a Katıldı

Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özkaçar, bordo-mavili kulübe transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Böylesine bir şehrin ve böylesine bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar, saat 20.00 sıralarında eşiyle birlikte Trabzon'a geldi. 25 yaşındaki futbolcu, havalimanında bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı.

"Bu camiaya layık olduğumu göstermek istiyorum"

İlk açıklamasında Trabzonspor formasını giymenin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Özkaçar, "Böyle bir şehrin, böyle bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici. İnşallah bu şehre ve bu camiaya layık olduğumu sahada gösterebilirim" ifadelerini kullandı.

"Performansımı milli takıma taşımak istiyorum"

Transfer sürecinin kısa sürede sonuçlandığını belirten savunmacı, yeni sezonda daha başarılı bir performans ortaya koymayı hedeflediğini söyleyen Özkaçar, "Transfer gelişmesi çok hızlı oldu ve şu an buradayım. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergilerim. Buradaki kulüp performansımı yeniden milli takıma taşımak istiyorum. Takım içinde güzel bir rekabet ortamı var. Bu da performansıma olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

"Onuachu, Muçi ve Oulai'yi biliyorum"

Takımdaki oyuncuları yakından takip ettiğini dile getiren Cenk Özkaçar, "Onuachu'yu Belçika Ligi'nden tanıyorum. Muçi ve Oulai de aklıma gelen isimler. Takımın genelinde kaliteli oyuncular var ve geçen sezon iyi bir performans sergilendi. Umarım bunu yeni sezonda daha da ileri taşıyabiliriz" dedi.

"Eşim Trabzon'a aşık"

Trabzon'u daha önce de ziyaret ettiğini belirten milli futbolcu, şehirle ilgili olumlu izlenimlerini paylaşarak, "Yaklaşık 7-8 ay önce eşimle Trabzon'a gelmiştim. Şehri çok seviyorum. Eşim de Trabzon'a hayran kaldı. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyoruz. 18 yaşında Avrupa'ya gittim ve orada önemli tecrübeler kazandım. Edindiğim bu deneyimleri Trabzonspor'a yansıtmak istiyorum. Burada çok daha güzel günler yaşayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın oyun planına katkı vermek istiyoruz"

Trabzonspor kadrosunun kaliteli isimlerden oluştuğunu vurgulayan Cenk Özkaçar, "Takımımızda çok iyi oyuncular var. İnşallah hocamızın istediği oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtır ve hep birlikte Trabzonspor'a başarılı bir sezon yaşatırız" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON